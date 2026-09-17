Türk mutfağı Miami'de dünya sahnesinde

Başta Miami ve ABD Doğu Yakası olmak üzere Amerika kıtasının farklı bölgelerinden alıcıları, distribütörleri, şefleri ve restoran işletmecilerini buluşturan fuarda Turkish Tastes tadım alanı, Türk gıda ürünlerinin kullanım alanlarını doğrudan mutfak profesyonellerine anlatan bir tanıtım platformu oldu.

TÜRK ÜRÜNLERİNE ÜÇ FARKLI MUTFAKTAN YORUM

Etkinlik kapsamında üç farklı mutfak kültüründen esinlenen menüler canlı olarak hazırlandı. 2026 yılında Texas Chefs Association tarafından “Yılın Şefi” seçilen Şef Kubilay Önder Türk mutfağını, Şef Greg Matchett Modern Amerikan mutfağını, Şef Melissa Zuniga ise Latin Amerikan mutfağını yorumladı.

Canlı yemek demolarında Türk gıda ürünlerinin farklı mutfak kültürleri, damak zevkleri ve menü konseptleri içerisindeki kullanım olanakları sektör profesyonellerine uygulamalı olarak gösterildi.

Turkish Tastes tadım etkinliğini Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Yeşim Kebapçıoğlu ve Miami Ticaret Ataşesi Erdinç Erbay da ziyaret etti.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yürütülen Turkish Tastes Projesi ile ABD pazarına uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, projenin özellikle HoReCa sektörüne erişim açısından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Başkan Öztürk, “Amerika Birleşik Devletleri, dünya gıda ticaretinin en büyük ve rekabetin en yoğun olduğu pazarlardan biri. Böyle bir pazarda sürdürülebilir başarı elde etmek için kaliteli ürün sunmanın yanında o ürünün hikâyesini, kullanım alanlarını ve farklı mutfaklara nasıl entegre edilebileceğini de doğru anlatmamız gerekiyor. Turkish Tastes ile tam olarak bunu yapıyoruz. Türk gıda ürünlerini şeflere, satın almacılara, distribütörlere ve restoran profesyonellerine bu ürünlerle hangi menülerin oluşturulabileceğini uygulamalı olarak gösteriyoruz” dedi.

Miami’de Türk ürünlerinin Türk mutfağının yanı sıra Modern Amerikan ve Latin Amerikan mutfakları içerisinde kullanıldığına dikkati çeken Öztürk şöyle devam etti: “Bir gıda ürününün uluslararası pazarlardaki gücünü artıran unsurlardan biri farklı mutfak kültürlerine uyum sağlayabilmesidir. Miami’de gerçekleştirdiğimiz canlı demolar da Türk gıda ürünlerinin yalnızca geleneksel Türk yemeklerinde değil, dünyanın farklı mutfaklarında rahatlıkla kullanılabileceğini ortaya koydu. Bu yaklaşım ürünlerimizin kullanım alanını genişletirken satın almacılar ve profesyonel mutfaklar açısından da yeni fırsatlar oluşturuyor.”

“HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARİ İLİŞKİLER KURMAK”

Turkish Tastes Projesi’nin 2019 yılında başladığını ve ikinci dönem çalışmalarının devam ettiğini aktaran Öztürk, projenin tanıtım faaliyetlerinin ötesinde kalıcı ticari bağlantılar oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Öztürk, “Turquality Projemizin temel amacı Türk gıda ürünlerinin ABD’deki bilinirliğini artırmak, başta otel, restoran ve kafe sektörü olmak üzere profesyonel satın almacılarla uzun vadeli ilişkiler kurmak ve Türk mutfağının uluslararası gastronomi dünyasındaki görünürlüğünü güçlendirmek. ABD’de fuarlardan üniversitelere, şef organizasyonlarından gala yemeklerine ve üretim tesisi ziyaretlerine kadar birbirini tamamlayan çok geniş bir faaliyet zinciri oluşturduk. Her etkinliği bir öncekinin üzerine yeni bir temas ve yeni bir iş birliği alanı ekleyecek şekilde planlıyoruz” diye konuştu.

NEW YORK’TAN MİAMİ’YE UZANAN TANITIM ZİNCİRİ

Turkish Tastes Projesi kapsamında ABD’de bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza atıldı. Projenin önemli kilometre taşlarından biri 2022 yılında New York’ta düzenlenen Summer Fancy Food Show’da Turkish Tastes Referans Kitabı’nın lansmanı oldu. Ardından 16-19 Temmuz 2023 tarihlerinde New Orleans’ta Amerikan Aşçılık Federasyonu (ACF) Ulusal Kongresi’ne katılım sağlandı. 24 Şubat 2024’te Florida’da gala yemeği düzenlenirken, 18-21 Mayıs 2024 tarihlerinde Chicago’da NRA Show’a katılım gerçekleştirildi. 8 Haziran 2024’te Seattle’da Turkish Tastes Şef Yarışması düzenlendi, 24 Haziran 2024’te ise New York Türkevi’nde tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Proje, akademi ve sektör arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla da desteklendi. 3 Aralık 2024’te Las Vegas’ta University of Nevada, Las Vegas’ta (UNLV) seminer düzenlendi. 2024 yılının Ağustos-Aralık döneminde US Foods bünyesindeki şefler İzmir ve Manisa’daki üretim tesislerini ziyaret ederek Türk gıda ürünlerini kaynağında inceleme fırsatı buldu. 22 Şubat 2025’te Virginia’da gala yemeği gerçekleştirilirken, 2025 ve 2026 yıllarının Mayıs aylarında Chicago’da düzenlenen NRA Show’a Turkish Tastes standıyla katılım sağlanarak profesyonellere yönelik tadım etkinlikleri yapıldı. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye milli katılım organizasyonu kapsamında New York’taki Summer Fancy Food Show’da Türk gıda ürünleriyle hazırlanan yemekler ziyaretçilere sunuldu; New York Türkevi’nde düzenlenen resepsiyonlarla sektör profesyonelleriyle temaslar güçlendirildi.

Miami’deki Americas Food & Beverage Show kapsamında gerçekleştirilen son etkinlikle Turkish Tastes, Türk gıda ürünlerini ABD’nin farklı bölgelerindeki profesyonel mutfaklara ulaştırmaya yönelik çalışmalarına yeni bir halka ekledi.