Türk mühendislik şirketinden müthiş başarı! Dünyaya açıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE AŞ) yerli fişek üretim hattında 2 makineyle görev alan Hidrotim Mühendislik AŞ, alanındaki en hızlı makinelerle yurt içinde farklı kullanıcılara 30'dan fazla teslimat yaptı. İhracata başlayan şirket, 5 yılda yüzde 100'e yakın ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Hidrotim Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, AA muhabirine, 2011'de bu yana AR-GE ağırlıklı üretim yaptıklarını söyledi.

Madencilik, savunma başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Aydın, ASELSAN ve TUSAŞ gibi müşteriler için çok özel makineler ve imalatlara imza attıklarını ifade etti.

Aydın, savunma sanayisinde mühimmat üretim hattı makinelerine giriş serüveninin MKE AŞ ile başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Makinelerimizin Gazi Fişek Fabrikası'nda kullanılmasıyla Türkiye'deki diğer yerli üreticiler de bizi buldu. Bugüne kadar çeşitli firmalara 30'un üzerinde farklı özelliklerde makine imalatı yaptık, imalatlarımız halen de devam ediyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı projelerimize devam ediyoruz. Salgın sürecinin azalmasıyla birlikte bu sene yurt içinde ve dışında birçok fuara katıldık. Hem sektörü yakından takip ettik hem de makinelerimizi anlatmaya çalıştık."

"Kalibre değişimini 10 dakikaya düşürdük"

Aydın, sektöre girdiklerinde dünyada bu alanda 20, 30, 50 yıllık firmalarla karşılaştıklarını, onlarla rekabet için kalite ve daha düşük fiyatın da yeterli olmadığını anlattı.

Geçmişten gelen mühendislik ve AR-GE gücüyle makinelere yenilikler kattıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda dünyanın en hızlı kalibre değişimi yapabilen indüksiyonlu ağız tavlama tezgahını geliştirdik. Tezgahın en önemli özelliği besleyicileri. Aynı anda 5,56x45 ve 7,62x51 milimetre kalibre kovanlar hiçbir aparat değiştirmeden rahatlıkla beslenebiliyor, makine aynı anda 2 kalibreyi besleme özelliğine sahip. Bu özellik bizim makinemize nasıl yansıdı? Normal şartlarda bir kalibreden diğer kalibreye geçiş süreci ortalama 4 ila 6 saat arasında sürmekte. Bizim makinemizde besleyici ve ekipmanlarıyla ilgili hiçbir değişiklik yapmaya ihtiyacınız olmadığı için çok ufak 1-2 parçayı değiştirerek bir kalibreden diğer kalibreye geçebiliyorsunuz. Bu süre yaklaşık 10 dakika diyebilirim. Kalibre değişimini 4-6 saatten 10 dakikaya kadar düşürdük. Bu da tezgahımızı dünyanın en hızlı kalibre değişimi yapabilen indüksiyonlu ağız tavlama tezgahı haline getirdi. Bu makinemizi mart ayında Almanya'da savunmanın büyük fuarlarından birinde sergiledik. Avrupa, ABD ve dünyanın diğer bölgelerindeki üreticilerden makinemize çok ciddi ilgi gördük. Firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl ABD'de de ürünlerimizi sergileyeceğiz. Amacımız yerli ve milli olarak ürettiğimiz ve özellikleri itibarıyla bazı ilkleri taşıyan makinelerimizi dünyanın her yerine tanıtıp satmak. Türkiye'deki potansiyel işlerin dışında hedefimiz 5 yıl sonra ürünlerimizin yüzde 100'e yakınını ihraç etmek."

Hedef tüm hattı üretmek

Aydın, fişek üretim hattında kullanılan makinelerden halen 7-8'ini üretebildiklerini, amaçlarının onlarca makineden oluşan hattın tümünü üretebilir noktaya gelmek olduğunu söyledi.

Makineleri tasarlarken mühimmat üretimiyle ilgili derslerine çalıştıklarını ifade eden Aydın, masa başında tasarımsal AR-GE'nin ötesinde prosesi çok iyi öğrenmenin de fark yaratan makineler ortaya çıkmasını sağladığını belirtti. Aydın, "Pirincin başlangıç noktasından nihai ürün haline gelene kadar bütün prosese çok ciddi çalışıyoruz. Türkiye'de, dünyada yüzlerce fırın üreticisi var ve birçok sektöre hizmet ediyorlar. Biz sadece mühimmat için fırın, özel yıkama makineleri üretiyoruz. Yaptığımız işin ne için olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini ve sonunda ne ürün çıkması gerektiğini çok iyi bildiğimiz için makinelerimizi tasarlarken en ince detayına kadar bu doğrultuda yapıyoruz. Makine üretirken yaptığımız işin sadece bir makine olmadığını, bir mühimmat, fişek ürettiğini bildiğimiz için dersimizi çok iyi çalışarak makinelerimizi üretiyoruz, AR-GE yapıyoruz." dedi.

Bu yaklaşımın ürettikleri makinelerin verimliliğine de olumlu yansıdığını vurgulayan Aydın, sektördeki makineler yüzde 80-90 verimlilikle çalışırken kendi makinelerinin yüzde 100 verimliliğe ulaştığını bildirdi. Aydın, "Dakikada 240 adet üretim kapasitesine sahip bir indüksiyonlu ağız tavlama tezgahından yüzde 90 verimlilikte 210-220 adet ürün alırsınız. Bizim makinelerimiz yüzde 100 verimlilikle çalışıyor. Hatta yeni üretmiş olduğumuz besleyicilerimizin kapasitesi onun çok daha üzerinde çalışabiliyor, istersek bu kapasiteyi artırabiliyoruz bile." diye konuştu.