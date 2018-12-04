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Türk mühendisler geliştirdi! İşte ilk görüntü

TÜBİTAK, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Rasat uydusunun Türkiye'ye 700 kilometre uzaklıktan aldığı görüntüyü paylaştı. Görüntüde Viyana ve Tuna Nehri net şekilde görülüyor.

04 Aralık 2018 Salı 14:54
Türk mühendisler geliştirdi! İşte ilk görüntü

TÜBİTAK, Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen Rasat uydusunun Türkiye'ye 700 kilometre uzaklıktan aldığı görüntüyü paylaştı.

TÜBİTAK, sosyal medya hesabından Rasat uydusuyla çekilmiş bir görüntü paylaştı. 8 Eylül tarihinde alınan görüntü Viyana ve Tuna Nehri'ni net bir biçimde gösteriyor.

Bu görüntü TÜBİTAK'ın Rasat uydusunun dünyaya 700 kilometre öteden baktığının göstergesi.

Rasat uydusu hakkında

Rasat Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan Rasat, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:54
  1. TÜBİTAK
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