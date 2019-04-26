Türk motosikletçiler İspanya ve Bulgaristan'da kürsü arayacak Deniz Öncü, Dünya Gençler Şampiyonası'nda, 7 Türk sporcu da Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası'nda hafta sonu mücadele edecek

ANKARA (AA) - Milli motosikletçiler, hafta sonunda İspanya ve Bulgaristan'da kürsüde yer alabilmek için mücadele verecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Gençler Şampiyonası İspanya'da, Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası da Bulgaristan'da yapılacak. Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonunda Dünya Gençler Şampiyonası’nın ikinci ayağında piste çıkacak. Red Bull KTM Ajo Takımı ile mücadele eden genç sporcu, Ricardo Tormo Pisti'nde yarın ilk olarak sıralama turuna katılacak. 18 turdan oluşan yarışlar için Deniz Öncü, 28 Nisan Pazar günü TSİ 12.00'de ve TSİ 15.00'te piste çıkarak damalı bayrağı görmeye çalışacak.

- 7 Türk sporcu Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası'nda

7 Türk sporcunun mücadele edeceği Balkan Avrupa Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı hafta sonu Bulgaristan'da gerçekleştirilecek. Troyan şehrindeki bin 675 metre uzunluğa sahip MX Pisti'nde yapılacak şampiyonada Emir Abay, Aras Efe Yıldırım, Yiğit Teker, Akil Ulusan, Galip Alp Baysan, Emircan Şenkalaycı ve Ceyhun Kalfalı yer alacak. Şampiyonada yarın antrenman ve sıralama turları, 28 Nisan Pazar günü de çift etaplı yarışlar yapılacak.

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