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Teknoloji Türk Milli hava aracı: BAHA İHA enerji, gıda, çevre, afet gibi alanlarda kullanılabilir! Gündeme geldi
Teknoloji

Türk Milli hava aracı: BAHA İHA enerji, gıda, çevre, afet gibi alanlarda kullanılabilir! Gündeme geldi

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:31:00 - 2024-03-09 17:40:40
Türk Milli hava aracı: BAHA İHA enerji, gıda, çevre, afet gibi alanlarda kullanılabilir! Gündeme geldi

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne BAHA Bulutaltı İnsansız Hava Aracı (İHA) teslimatı gerçekleştirdi. BAHA İHA’ların muayene ve kabul faaliyetleri de başarıyla tamamlandı. BAHA İHA'ların teknik özellik ve kabiliyetlerini Ömer Memoğlu değerlendirdi: "Güvenlik ve asayişin sağlanması, gıda güvenliği, çevre güvenliği, enerji güvenliği ve afet yönetimi gibi birçok alanda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BAHA İHA'nın teknik özellik ve operasyonel kabiliyetlerini aktaran YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu, "BAHA İHA öncelikle yüzde 90 gibi yüksek bir yerlilik oranına sahip. Bu sistem elektronik harp uygulanan muharebe sahalarında görev yapabilir. Takip, Tespit ve Alan Koruma, İstihbarat ve Elektronik Harp alanlarında operasyonel faaliyetlerde kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BAHA İHA'nın teknik özellikleri hakkında da bilgi veren YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu, "BAHA İHA, 15 bin ft'e kadar görev icra edebilir. Benzin motoruyla havada 6 saat boyunca, elektrik motoruyla 2 saate kadar havada kalabilme süresine sahip. 80 km'ye kadar bir menzilde görev icra edebiliyor. 5 kg'a kadar faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip. 3.7 m'lik geniş kanat açıklığına sahip olan sistem iki kişi tarafından da kolaylıkla kurulabiliyor.

Tek kişi tarafından işletilebilecek olan BAHA İHA, dakikalar içerisinde göreve hazır." ifadelerini kullandı.

YUTAM Başkanı Ömer Memoğlu BAHA İHA sisteminin enerji, gıda ve çevre güvenliğiyle afet yönetiminde kullanılabileceğini belirtti. Memoğlu, "BAHA İHA, güvenlik ve asayişin sağlanması, gıda güvenliği, çevre güvenliği, enerji güvenliği ve afet yönetimi gibi birçok alanda kullanılabilir. Genel görev kabiliyetlerine baktığımızda Orman Yangın Yönetimi, Afet Sonrası Değerlendirme, Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti, Tarımsal Uygulamalar gibi birçok alanda kullanılabilecek bir sistem olduğunu görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun." dedi.

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