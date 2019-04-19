Türk milli cihazlarına saldırı! Komplo düzenlediler

Uluslararası Charing Cross (CX) Sempozyumu'nda Türkiye'nin ürettiği ve 58 ülkeye ihraç ettiği milli tıbbi cihazlara Amerikan firması tarafından komplo düzenlendi. Sahte raporlar ile Türk ürünlerini karalamaya çalışan Medtronic firması hakkında Londra polisine şikayette bulunan Türk yetkililer, firmaya karşı hukuki süreç başlattı.

Dünya genelinde girişimsel varis tedavisi alanındaki tıbbi cihaz sektörüne hızla giren Türkiye'nin milli tıbbi cihazına Londra'da komplo düzenlendiği ortaya çıktı. Uluslararası Charing Cross (CX) Sempozyumu'na Türkiye, bilim adamları, Sağlık Federasyonu ve milli tıbbi cihaz üreticileri ile çıkarma yaptı. Sempozyumda Türkiye'nin uzun yıllar süren Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları neticesinde ürettiği tıbbi cihazlar yoğun ilgi gördü. Tüm dünyada bilimsel çalışmalar ve yayınlar ile kendini kanıtlamış olan Türk ürünleri büyük alkış aldı.

Türk firmasını hazmedemediler

Şimdiye dek çeşitli firmalar tarafından yapılan karalama kampanyalarına rağmen Türkiye'nin yerli ve milli firması INVAMED'in ürünleri dünya literatürüne adını yazdırmayı başardı. Medtronic firması, girişimsel varis tedavisi alanında INVAMED'in ürettiği ve tüm dünyada bilimsel çalışmalar ile kendisini ispatlamış olan yerli ve mili tıbbi cihazının başarısını ve sektörde büyümesini hazmedemedi. Önceden Türkiye'nin girişimsel varis tedavisi alanındaki tıbbi cihaz pazarını elinde bulunduran Medtronic, Türkiye'nin milli tıbbi cihazını üretmesi ile bu pazarı kaybetti. Türkiye'nin milli tıbbi cihazının ülkemiz pazarına hakim olması ve 58 ülkeye de ihraç edilmesini hazmedemeyen firma, Londra'da düzenlenen CX Sempozyumu'nda Türk ürünlerini karalamaya başladı. Hazırladıkları sahte raporlar ile sempozyuma katılan binlerce doktora Türk ürünlerini kötüleyen, karalayan Medtronic firması, sahte raporlarını bildiri haline getirerek tüm katılımcılara dağıttı.

Uluslararası yetkili tüm kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş ve patentli Türk ürününü hiçbir geçerliliği olmayan kendileri tarafından düzenlenen sahte raporlar ile kötüleyerek kendi ürününü daha iyi göstermeye çalışan firma, özel videolar hazırlattı ve gerçeğe aykırı bilgileri web sayfasında da yayınladı. Karalama kampanyasını gören Türk bilim adamları ve Sağlık Federasyonu yetkilileri, Medtronic firmasının standında sahte raporlar ile hazırlanan bildirileri tespit etti. Firma yetkililerinin yaşadığı şok yüzlerine yansırken, Amerikan firmasının dağıttığı bu bildirileri orada bulunan Amerikalı doktorlar dahi kınadı. Türk yetkililer, olayla ilgili Londra emniyet birimlerine şikayette bulunarak, konuyla ilgili bilgi verdi.