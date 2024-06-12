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Gündem Türk milletine hakaret üstüne hakaret! Atın bu 'sığırı' Türkiye'den bir daha da sokmayın
Gündem

Türk milletine hakaret üstüne hakaret! Atın bu 'sığırı' Türkiye'den bir daha da sokmayın

Yeniakit Publisher
2024-06-12 16:16:00 -

Arpasını Almanya'dan alan 'sığır' verdiği sokak röportajında Türk milletine hakaret üstüne hakaret etti.

 yeniakit.com.tr 

Eline mikrofonu alan sokakta toplumu tahrik etmeye devam ediyor. 

Sosyal medyada yayılan sözde röportajda arpasını Almanya'dan alan 'sığır' verdiği Türk milletine hakaret üstüne hakaret etti.

Almanya'nın çok güzel olduğunu ve asla Türkiye'ye geri dönmek istemediğini söyleyen 'sığır'‘Bizim millet sığır, işine geldiği gibi. Koyun sürüsü gibiyiz..’ şeklinde rezil ifadeler kullandı.

Türkiye'den bir daha da sokmayın!

Provokatörün sözlerine vatandaşlardan tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar, "Atın bu 'sığırı' Türkiye'den bir daha da sokmayın" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
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