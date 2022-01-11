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Gündem Türk milletine hakaret eden alçaklar sınır dışı edildi!
Gündem

Türk milletine hakaret eden alçaklar sınır dışı edildi!

Türk milletine sosyal medya üzerinden hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişiden biri Aydın’da yakalanırken, 2 şahıs da işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 23:28:00 -
Türk milletine hakaret eden alçaklar sınır dışı edildi!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde Türk milleti hakkında galiz ifadelerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Aydın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformları üzerinden Türk milleti hakkında, galiz ifadeler kullandıkları tespit edilen, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında Valiliğimizce derhal bir inceleme başlatılmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde 2 Ocak 2022 tarihinde iki şüpheliden biri İzmir ilinde, diğeri ise Aydın ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu yabancıların, 3 Ocak 2022 tarihinde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari iş ve işlemleri yapılmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu tespit edilen söz konusu yabancı uyruklu 2 kişinin, 5 Ocak 2022 tarihinde Aydın Geri Gönderme Merkezi’nce ülkelerine geri dönüş işlemleri tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

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