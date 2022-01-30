Türk-Metal sendikası üye sayısını rekora taşıdı

YENİ AKİT / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2022 Ocak ayı istatistiklerini açıkladı.

Bakanlığın bu verilerine göre, Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Hak-İş 727 bin 187, DİSK’in üye sayısı 212 bin 593 oldu. Türk Metal Sendikası Metal işkolunda zirvedeki yerini korurken, İletişim işkolunda da Haber-İş Sendikası 21 bin 183 üye sayısıyla liderliğine devam etti. Türk-Metal Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “HER ADIMDA ÖNCÜ, HER ALANDA ZİRVEDE! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendikaların güncel üye sayılarını açıkladı ve liderliğimiz bir kez daha tescillendi. Açıklanan verilere göre üye sayımız 224.823 kişiye ulaştı. Hep birlikte, her zaman daha ileriye!” ifadelerini kullanarak zaferlerini üyeleri ve işkolu çalışanlarıyla kutladı.