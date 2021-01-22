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Dünya Türk medyasına Fransız zorbalığı
Dünya

Türk medyasına Fransız zorbalığı

Fransa’da, Türk bir aileye yapılan ırkçı saldırıyı haberleştiren medya kuruluşu Medyaturk Info ve yöneticisi hakkında kovuşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:46:00 -
Türk medyasına Fransız zorbalığı

Medyaturk Info Direktörü Fatih Karakaya, 4 Eylül 2019’da ırkçı saldırıya uğradığını söyleyen Türk-Fransız bir ailenin durumunu haberleştirdikleri için haklarında “iftira ve hakaret” suçlamasıyla kovuşturma açıldığını belirtti. Karakaya, “Aile bize ırkçılığa uğradıklarını söyledi. Fransız kadın, Türk biriyle evlendiği için kendisine hakaret edildiğini anlattı. Komşusunun kendisini darbettiğini söyledi ve fotoğraflar gönderdi. Ancak bu tür haberden rahatsız olan Fransızlar bize dava açıp engellemek istiyor” dedi.

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Yorumlar

kemal

kardesim. daha anlamdinizmi fransada fransayi degil muslumanlari kotulemekte ve hakaret etmekte serbestsin
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