Türk medyasına Fransız zorbalığı

Medyaturk Info Direktörü Fatih Karakaya, 4 Eylül 2019’da ırkçı saldırıya uğradığını söyleyen Türk-Fransız bir ailenin durumunu haberleştirdikleri için haklarında “iftira ve hakaret” suçlamasıyla kovuşturma açıldığını belirtti. Karakaya, “Aile bize ırkçılığa uğradıklarını söyledi. Fransız kadın, Türk biriyle evlendiği için kendisine hakaret edildiğini anlattı. Komşusunun kendisini darbettiğini söyledi ve fotoğraflar gönderdi. Ancak bu tür haberden rahatsız olan Fransızlar bize dava açıp engellemek istiyor” dedi.