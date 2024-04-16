Türk maden suyu markası işte bu yüzden yasaklanmış! Maden suyunda bor olduğunu kabul ettiler

Türkiye'nin en ünlü maden suyu üreticileri arasında yer alan Beypazarı, İsviçre'de yasaklanmıştı. İsviçre, Beypazarı üretimi maden sularının doğurganlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu yasaklamaya gerekçe gösterirken, Beypazarı'ndan söz konusu karara karşılık jet yanıt geldi.

İsviçre’nin bu yasağından sonra, Beypazarı Maden Suyu yetkilisinden ilk açıklama geldi.

FİRMA İDDİALARI REDDETTİ, MEVZUAT FARKLILIĞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Beypazarı yetkilisi, Marketing Türkiye’ye açıklamalarda bulundu ve “İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz.” sözlerini kullandı.

Açıklama detayları şöyle...

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Yapılan açıklamada, bugün sağlıklı bir yaşam sürebilmek için bor mineralli takviyeleri tükettiği ve kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde bor bulunan takviye gıdaların bulunduğu vurgulanırken, Avrupa Birliği ülkelerinde mevzuatın farklı olduğu ifade edildi.

Yetkili, “İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeraltı kaynak sularının değerlerinin dönemsel olarak değişiklik gösterdiğini ve yağış kaynaklı olarak içindeki mineral değerlerinin artıp azalabileceğini söyleyen Beypazarı yetkilisi, yurtdışına gönderdikleri ürünler için 2022’de yaptıkları ölçümlerde bor mineralinin 0,33, 2023’te ise 1 olarak ölçümlendiğini ifade etti.

Yetkili, bütün içeceklerin farklı analiz tayinlerine tabii tutulması gerektiğini belirtti ve İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu tarafından yapılan analizlerin içme suyu kriterleriyle maden sularını analiz ettiğini aktardı.

Birçok ülkeye ihracat yapmakta olan Beypazarı’na yönelik bu haberlerin kasıtlı olarak çıkarılabilmiş olabileceğini ifade eden yetkili, konu hakkında resmi bir yanıt vermek amacıyla çalıştıklarını vurguladı.