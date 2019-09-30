Türk lojistik merkezleri kurulsun, mallarımız her yerde satılsın

Akit Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten, dünyanın önemli pazarlarında Türk lojistik merkezlerinin kurulması önerisi geldi. Yurt dışındaki ticaret odaklı çalışmaların Türk Ticaret Merkezi’nden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerektiğine vurgu yapan Avdagiç, “Ticaret merkezleri yerine lojistik merkezlerine ağırlık verilmesi gerekiyor. Örneğin ABD’de bir lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor’’ dedi.

Anında yerini bulmalı

Türkiye’de en büyük fayans üreticisi olan bir holdingin üst yöneticisine Amerika’daki iş fırsatını sorduğunu dile getiren Avdagiç, söz konusu holdingin sadece karo pazarında 600 bin dolarlık bir fırsat bulunduğunu ancak fayansı direkt olarak satmadıklarını belirterek, o ülkedeki bir müşterinin 4 ay sonra Türkiye’den fayans gelecek diye beklemesinin söz konusu olmadığını dile getirdi ve ’’Bizim ABD’de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor. Yurt dışındaki çalışmalarımızın, Türk Ticaret Merkezi’nden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Üç pazara odaklanalım

Türkiye’nin ticaret açığı verdiği 3 önemli pazar olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti: “Çin, Kore, Japonya çok ciddi açık verdiğimiz üç pazar. Bence üç pazarı da kendi özelinde dikkate almalıyız. Çin’e sadece kiraz, zeytinyağı, sabun satarak ticaret açığını kapatamayız. Mutlaka başka konseptler geliştirmeliyiz” dedi.