Türk Lirası dünyada manşet oldu

Bloomberg haber ajansı, Türk lirasındaki keskin dönüşümü manşetinden duyurdu. 'Türk lirası güçlendirme planından sonra yüzde 15'ten fazla değer kazandı' başlığını kullanan Bloomberg, Erdoğan'ın sıra dışı güçlü hamleler ilan ettiğini yazdı. Bloomberg'in haberi, aynı zamanda günün en çok okunan haberi durumunda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarla döviz düştü, Dolar-TL 11 seviyelerini gördü. Yeni dönemde, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması halinde, aradaki fark Hazine'den ödenecek.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan analistler, Erdoğan'ın Pazartesi günü lirayı yükseltmeyi amaçlayan bir dizi önlem açıkladığını ve Türk Lirası'nın yüzde 10'luk bir kaybı tersine çevirip yüzde 10'luk kazanç sağladığını belirtti.

Agence France-Presse (AFP), "Türk lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para birimini güçlendirmek için yeni destek tedbirlerini açıklamasının ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı" ifadesini kullandı.

Uluslararası yayın kuruluşlarının Türkçe sayfaları da beklendiği gibi ekonomik gelişmeleri manşetten veriyor. BBC 'Dolarda düşüş devam ediyor' başlığıyla haberi sayfasına taşıdı, Deutsche Welle ise 'Dolar ve Euro'da sert düşüş' manşetini seçti.

Amerika'nın Sesi ise 'Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar geriledi' derken, Independent Türkçe'nin başlık seçimi 'Türk lirasında toparlanma sürüyor' oldu.