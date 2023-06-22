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Spor Türk kulüpten tarihi başarı! Bir tokat Barcelona’ya bir tokat Ajax’a
Spor

Türk kulüpten tarihi başarı! Bir tokat Barcelona’ya bir tokat Ajax’a

Yeniakit Publisher
2023-06-22 17:15:00 -
Türk kulüpten tarihi başarı! Bir tokat Barcelona’ya bir tokat Ajax’a

Sivasspor, 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla bu sezon toplanan puanlarda Barcelona, Ajax, Atletico Madrid ve Marsilya gibi kulüpleri geçti.

Sivasspor, 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansla bu sezon toplanan puanlarda Barcelona, Ajax, Atletico Madrid ve Marsilya gibi kulüpleri geçti.
Son 3 sezon üst üste Avrupa kupalarında mücadele eden Sivasspor, istikrarlı bir performans sergiledi. Avrupa kupalarında ülke puanlarına en çok katkıda bulunan takımların sıralamasında Sivasspor, bu sezon toplanan puanlarda Barcelona, Ajax, Atletico Madrid ve Marsilya gibi kulüpleri geçmeyi başardı.

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