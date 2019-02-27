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Türk kulübü EC BOXING, ABD’ye damga vuracak

Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan ve dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXING’in ağır sıkletteki Avrupa şampiyonu boksörü Christian Hammer, eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz’e karşı maç yapmak amacıyla Amerika’ya gitti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
Türk kulübü EC BOXING, ABD’ye damga vuracak

Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan ve dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXING’in ağır sıkletteki Avrupa şampiyonu boksörü Christian Hammer, eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz’e karşı maç yapmak amacıyla Amerika’ya gitti.

 

EC BOXING’in ağır sıkletteki Avrupa şampiyonu boksörü Christian Hammer, eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz ile karşılaşacak. Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, EC BOXING yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, Uğur Düzağaç, Felix Paun ve Jack Pascali ile birlikte New York kentine giden sporcu maç gününü beklemeye koyuldu. Yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Christiyan son dönemlerde çok büyük tecrübeler edindi. Gerek Rusya’da, gerek İngiltere, Amerika ve dünyanın diğer ülkelerinde yaptığı maçlar ile bilgisini yükseltti. Dışarıda ne yapacağını iyi bilen birisi. Son maçında Almanya’da yendiği Wallisch maçından sonra öz güveni arttı. Benim de içimde büyük bir ümit var. Rakibimiz dünya sıralamasında ilk dörtte yer alıyor. Bu bir eleme maçıdır, şayet kazanırsak dünya şampiyonluk maçına çıkacağız" şeklinde konuştu.



Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"

 

Sporcunun antrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya çık iyi hazırlandıklarını belirterek, "Karşımızda kim olduğunun bilincindeyiz. Defalarca dünya şampiyonluğu yaşamış ve geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonuna dize çöktürmüş bir dev ile mücadele vereceğiz. Ancak, biz de rakibimize göre çok iyi hazırlandık. Rakibi, rahmetli Sinan Şamil Sam döneminden tanıyoruz. Uzun süredir gözlemimiz altındadır ve ona göre taktik uygulayacağız" dedi.

 

EC BOXING kulübünün basın danışmanı Vedat Alyaz ise karşılaşmanın dünya çapında büyük ses getireceğini vurgulayarak, dünya boks otoriteleri ve televizyonları bu karşılaşmaya kilitlenecektir. Kazanan dünya şampiyonluğuna çıkacaktır. Dolayısıyla tarihi bir maç olacaktır. Ülkemizdeki sporseverleri de bu önemli karşılaşmayı izlemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
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