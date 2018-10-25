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Türk konut şirketi Trump'ı çıldırttı!

Bir Türk inşaat şirketi, hazırladığı konut reklam filminde ABD Başkanı Donald Trump'ın, firmanın yeni projesini engelleyemediği için çıldırdığı anlara yer verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:29

Yücesoy Mühendislik’in İzmir’de hayata geçirdiği Kuzeyşehir Koru projesi için hazırlanan reklam filminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çıldırdığı' görülüyor.

Alaaddin'in Kuzeyşehir Koru için hazırladığı reklam filminde danışmanlarından bilgi alan ABD Başkanı Trump, devredeki bitirme projelerine rağmen Kuzeyşehir Koru projesinde ayda 5 bin TL taksitle konut satıldığını öğrenince 'küplere biniyor'.

“Yaptığımız onca şey işe yaramadı mı?

"Yaptığımız onca şey işe yaramadı mı?" diyen Trump, danışmanlarından "Hayır" yanıtını alıyor. Trump, bunun üzerine "Biz onları bitirme projesiyle uğraşırken adamlar bir proje daha bitiriyor" diyor.

Trump, reklam filminin bitiminde "Kuzeyşehir Koru, Tanrım sen bizi koru" sözleriyle birlikte koltuğuna yığılıveriyor.

​Söz konusu reklam filmi, birçok televizyon kanalında gösteriliyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:29
  1. İzmir
  2. Trump

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