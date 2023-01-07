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Dünya Türk konsolosluğuna alçak saldırı
Dünya

Türk konsolosluğuna alçak saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade eden Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, 'Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 22:46:00 -
Türk konsolosluğuna alçak saldırı

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

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