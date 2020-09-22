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Aktüel Türk Konseyinden Turizm Eğitim Programı
Aktüel

Türk Konseyinden Turizm Eğitim Programı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:59:07 -
Türk Konseyinden Turizm Eğitim Programı

ANKARA (AA) - Türk Konseyi, üye ve gözlemci ülkelerin kültür ve turizm bakanlıklarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı turizm sektöründe alınan önlemleri kapsayan bir eğitim programı düzenledi.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanal ortamda gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı eğitime, üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülke Macaristan’dan turizm sektöründeki hükümet yetkilileri, turizm profesyonelleri ve tur operatörlerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, eğitim programının açılış konuşmasında, Türk Konseyi Sekretaryası tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler hakkında kısa bilgi verdi ve bu süreçte üye ve gözlemci devletler arasında koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kovid-19'a karşı güvenli turizm konusunun da eğitim kapsamına alındığı video-konferans toplantısında, Türk Konseyi ülkelerinde turizm sektörünün Kovid-19'dan en az zararla çıkması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, katılımcılara Kovid-19 salgının etkisini sürdürdüğü bu dönemde turizm ve sağlık alanlarında Türkiye'deki mevcut durumu detaylı şekilde anlattı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da toplantıda "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ve Kovid-19 kapsamında turistlere yönelik koruyucu sağlık sigortası konularında kapsamlı bir sunum yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısı Banu Bedel de bakanlığın Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri katılımcılara anlatarak Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini paylaştı.



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