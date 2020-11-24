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Aktüel Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı
Aktüel

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:50:25 -
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Azimov, BM Güney-Güney İşbirliği Toplantısı'na katıldı

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Birleşmiş Milletler (BM) Güney-Güney İşbirliği Ofisinin (UNOSSC) düzenlediği "Koronavirüs Döneminde Turizm Sektörünün Toparlanmasında Yaratıcı Ekonomi ve e-Ticaret'te İyi Uygulamalar" temalı toplantıya katıldı.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konsey ülkeleri arasında tecrübe paylaşımı mekanizması katılımcılara anlatıldı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizm sektörünün iyileştirilmesi konusu görüşüldü.

Azimov, Türk Konseyi ülkelerinin turizm sektörüne verdiği önemi vurgulayarak, Konseyin salgın sürecinde birçok sektörde güçlü iş birliği mekanizması geliştirdiğine dikkati çekti.

Türk Konseyi ülkelerinin turizmde dijitalleşmeye verdiği öneme değinen Mirvokhid Azimov, "Küresel hava yolculuğunun ve turizmin durgun olduğu mevcut durumda, turizm işletmelerinin uluslararası varlıklarını dijital olarak sürdürmeleri ve pazar toparlanacağı zaman için talep oluşturmaları çok önemlidir. Dolayısıyla turizm işletmelerinin tüketicilerle güven inşa etmeleri, ziyaretçilere güvenlik sağlamaları ve hizmetlerini dijital olarak pazarlayıp satabilmeleri önemlidir." diye konuştu.

Türk Konseyi tarafından toplantıya davet edilen Alanya Belediye Meclis Üyesi Paulina Müftüoğlu da salgın sürecinde turizm sektörünü desteklemek için belediyenin attığı adımları bir sunumla katılımcılara anlattı.

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