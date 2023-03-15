Türk komünistler bakalım buna ne diyecek? Arjantin'de enflasyon yüzde 100'ü aştı

Ülkenin istatistik kurumu son rakamları açıkladı. Enflasyonun Şubat ayında yüzde102,5'e ulaştığı, yani birçok tüketim malının fiyatının 2022'den bu yana iki kattan fazla arttığı kaydedildi.

Uzun yıllardır ekonomik zorluklar içinde yaşayan ülkede hükümet, gıda ve diğer ürünlerin fiyatlarını sınırlayarak fiyat artışlarını durdurmaya çalışıyor. Ancak gıda ve içecek sektörü, Ocak ayına kıyasla Şubat ayında yüzde 9,8 oranında artan fiyatlarla son zamanların en dramatik artışını gördü.

Arjantin medyası bu artışın kısmen, bir ay içinde neredeyse yüzde 20 oranında artan et fiyatlarındaki keskin yükselişten kaynaklanabileceğini belirtti. Yerel haber kuruluşu Ambito da olumsuz hava koşulları, uzun süreli sıcak hava dalgası ve kuraklığın çiftlik hayvanları ve mahsulleri ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Komünist Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Çin Komünist Partisi müzesinde Mao Zedung’un heykelinin önünde böyle durmuştu.

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