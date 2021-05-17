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Gündem Türk Kızılay’ının, “Filistin Yaralı Uzat Elini” kampanyası devam ediyor
Gündem

Türk Kızılay’ının, “Filistin Yaralı Uzat Elini” kampanyası devam ediyor

Terörist İsrail’in, Filistin’deki Müslümanlara yönelik saldırıları devam ederken, Türk Kızılay’ının başlattığı, “Filistin yaralı Uzat Elini” kampanyasına Ak Partili Belediye Başkanları da destek olmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:40:00 -
Türk Kızılay’ının, “Filistin Yaralı Uzat Elini” kampanyası devam ediyor

 Yeniakit  Ankara 

Siyonist İsrail’in, çocuk, kadın demeden Müslüman Filistinlilere yönelik saldırılarını artırarak devam ettirirken, Türk Kızılay’ının başlattığı, “Filistin yaralı Uzat Elini” yardım kampanyasına vatandaşların yanı sıra Ak Partili Belediye Başkanları da desteğe başladı.

Tük Kızılay’ının, “Filistin Yaralı Uzat Elini” yardım kampanyası Kudüs ve Gazze’deki hastanelere ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman desteği, ambulans desteği, saldırılardan etkilenen 20.000 aileye insani yardım, evleri yıkılan ailelere kira ve ev eşyası desteği devam ediyor. Vatandaşların ve iş insanlarının desteği devam ederken yardım kampanyasına Ak Partili Belediyeler de katılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili ve esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefik Göksu kampanyaya desteğini sosyal medya hesabından, “@IbbAkPartiGrup olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız... Mayıs ayındaki bütün huzur haklarımızı Filistin'e ambulans ve ilaç alımı için @Kizilay'ın başlattığı kampanyaya bağışlıyor, herkesi de bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz.” Paylaşımıyla duyurarak herkesi destek olmaya davet etti. Ak Partili Konya/Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’da sosyal medya hesabından, “Filistinli kardeşlerimizin acısı bizim acımız, davası bizim davamızdır. Karatay Belediyesi olarak Kızılay Karatay Şubemiz aracılığıyla Filistinli kardeşlerimizin acil ihtiyacı için Ambulans desteği sağlama kararı aldık.” Paylaşımı ile desteğini açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
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