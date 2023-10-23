Türk Kızılayı’ndan Gazze hamlesi

Türk Kızılayı, Filistin Kızılay’ına Gazze'deki tüm hastane ve ambulansların 30 günlük ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litre akaryakıt desteği sağlayamaya çalışacak.

Türk Kızılayı, Gazze şehrinin abluka altında bulunması ve elektrik kesintilerinin iki haftadır devam etmesi nedeniyle acil yardım sağlama misyonunu yerine getiriyor. Türk Kızılayı, Filistin Kızılay’ının acil yardım çağrısı ve öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunmaya çalışacak. Akaryakıt bedeli ise 600 bin dolar değerinde.

Türk Kızılayı, akaryakıt desteğinin yanı sıra Gazze’ye diğer insani ihtiyaçlar için de destek olmaya çalışıyor. Mısır'a ulaştırılan üç uçak yardım malzemesinin yanı sıra tamamen tıbbi malzeme taşıyacak olan 4. uçak için de Kızılay malzeme tedariğini sürdürüyor. Ayrıca Mısır'da bulunan Türk Kızılay ekibi, Mısır Kızılayı ile birlikte gerek yerelden tedarik edilen gerekse Türkiye'den sevk edilmeye devam eden ve edecek ayni yardımların koordinasyonu ve Gazze'ye sevki için çalışmalarına devam ediyor.

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