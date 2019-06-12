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Türk Kızılay’ından Bursa iş dünyasına altın madalya

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 151 yılı geride bırakan Türk Kızılay’ının bağış kampanyasına verdiği desteklerinden dolayı ‘altın madalya’ berâtıyla ödüllendirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
Türk Kızılay’ından Bursa iş dünyasına altın madalya

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 151 yılı geride bırakan Türk Kızılay’ının bağış kampanyasına verdiği desteklerinden dolayı ‘altın madalya’ berâtıyla ödüllendirildi.


1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay’ı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ödüllendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Kızılay’ının kuruluşunun 151. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.Burkay, Bursa iş dünyasının Türk Kızılay’ına verdiği desteklerinden dolayı altın madalya beratını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın elinden aldı.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hilâl-i Ahmer’in dünyaya hilâli insanî bir sembol olarak armağan eden ilk Kızılay olduğunu belirterek, Türk Kızılayı’nın toplumun geleceğine sahip çıkan güzide bir sivil toplum kuruluşu hâline geldiğini söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyasının desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay ile ortak bir çalışma düzenlediklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa iş dünyamızdan aldığımız güçle şehir ve ülke ekonomimize yönelik önemli projeleri kazandırdık. İş insanlarımızbugüne kadar gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına her zaman en üst seviyede katkıyı sağladı ve üzerine düşen görevi lâyıkıyla yerine getirdi. Ülkesi için ihracat yapan, istihdam sağlayan ve katma değerli üretim gerçekleştiren iş insanlarımıza Türk Kızılay’ına yaptığı bağışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. BTSO olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz.” dedi.


Türk Kızılayı’na 2 milyon ve üzerinde bağış yapanlara platin, 500 bin ila 2 milyon arasında bağış bulunanlara altın, 250 bin ila 500 bin lira arasında bağış kişi ve kuruluşlara gümüş madalya verildi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya takdim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
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