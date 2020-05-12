Türk Kızılayın Yemen'de gıda yardımları devam ediyor

YEMEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in 4 ilinde savaş sebebiyle engelli kalan 500 kişiye yönelik gıda yardımı kampanyası başlattı.

Yemen İsticabe Yardım Derneği ile eş güdüm halinde düzenlenen yardım kampanyasında ilk olarak geçici başkent Aden'e bağlı El-Mualla ilçesinde gıda kolileri dağıtıldı.



Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın Aden, Hadramevt, Marib ve Taiz illerinde savaş sebebiyle ömür boyu engelli kalmış kişilere dönük olduğunu söyledi.

Aydın, yardımların Türkiye'nin özellikle ramazan ayında savaştan etkilenen Yemenlilerin acılarını hafifletme arzusu çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk Kızılay ramazan boyunca Yemen'de yaklaşık 14 bin gıda kolisi dağıtımının hedeflendiği iki kampanya başlatmış ve 5 Mayıs'ta 500, 6 Mayıs'ta da 3 bin 400 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirmişti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.





