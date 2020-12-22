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Aktüel Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'e gönderdiği yardım tırları Saraybosna'ya ulaştı
Aktüel

Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'e gönderdiği yardım tırları Saraybosna'ya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:03:22 -
Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'e gönderdiği yardım tırları Saraybosna'ya ulaştı

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay'ın Bosna Hersek'e gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan iki tır, başkent Saraybosna'ya ulaştı.

İçinde gıda, ev eşyası, barınma malzemeleri, koruyucu ekipman, kışlık kıyafetler, tıbbi malzeme, ilaç, tekerlekli sandalye, oyuncak ve muhtelif tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğu tırlar, Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu tarafından karşılandı.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Şefi Suat Sokullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın Bosna Hersek'te ikamet eden mültecilerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Saraybosna'ya ulaşan yardımların Kızılhaç depolarına indirildiğini aktaran Sokullu, "Geçtiğimiz günlerde Kızılhaç'a araç arkası römork yardımında bulunduk. Mülteciler için ihtiyaçları vardı çünkü. Yarın da salgından ve kış şartlarından etkilenen yerel halk için 350 adet gıda paketi teminimiz var, onu dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Sokullu, delegasyonun kurulmasından bu yana Bosna Hersek'e 18 tır yardım ulaştırıldığını anımsattı.

Bosna Hersek Kızılhaç Genel Sekreteri Rajko Lazic de Türk Kızılay tarafından gönderilen yardımın, hem mülteci krizi hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sağlık krizi ile mücadele ettikleri zor bir dönemde ulaştığını ifade etti.

Söz konusu yardımın, Türk Kızılay ile Kızılhaç arasındaki güçlü bağların göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Lazic, "Sahada ne zaman ihtiyaç duysak Türk Kızılay yardımımıza koşuyor." diye konuştu.


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