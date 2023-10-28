Türk Kızılay'ı 'malesef' diyerek acil çağrı yaptı: Gazze ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılay tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan yerel Kızılay ekibiyle iletişim kurulamadığı ve BM'nin kabul ettiği acil ateşkes çağrısına uyulması gereği vurgulanarak, "Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılay X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları dolayısıyla yerel ekibiyle iletişiminin tamamen kesildiğini belirterek şunları vurguladı:

"ACİL, KALICI VE SÜREKLİ BİR İNSANİ ATEŞKES" SAĞLANMALI

"Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz."

Türk Kızılay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında insani yardım çalışanlarının ve sivillerin hedef olmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları belirtti:

"BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir."

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