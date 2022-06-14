  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay’ı kan bağışında pandemi öncesini yakaladı
Aktüel

Türk Kızılay’ı kan bağışında pandemi öncesini yakaladı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki oranlara ulaştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:30:00 -
Türk Kızılay’ı kan bağışında pandemi öncesini yakaladı

Kınık, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın kan bankacılığı hizmetlerine 1950'lerde başladığını, kan bağışıyla ilgili kapsamlı çalışmaların 2005 yılından bu yana yapıldığını söyledi. Kan, plazma, trombosit ve kök hücre bağışının ancak bir insandan başka bir insana yapılabildiğine dikkati çeken Kınık, "Bunlar laboratuvarlarda sentetik olarak yapılamaz. Bir başka insan eğer elini uzatmazsa o insan hayata tutunamaz. Dolayısıyla bu kadar önemlidir. Kan bağışını sağlıklı bütün bireylerimize bir vatandaşlık ve insanlık ödevi olarak öneriyorum. Bugün sevinerek söyleyebilirim ki gerek asgari stok seviyelerimiz anlamında gerek bugün toplamış olduğumuz kan bağışları anlamında pandemi öncesindeki sayıları yakalamış durumdayız. Rehavet yok, bağışlamaya, dayanışmaya devam" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23