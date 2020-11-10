  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım
Aktüel

Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:04:06 -
Türk Kızılay'dan yangından zarar gören ailelere yardım

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, köyde çıkan 10 ev ile caminin zarar gördüğü yangından etkilenen vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Kastamonu merkeze bağlı 14 haneli Tepeharman köyü Merkez Mahallesi'nde hafta sonu çıkan 10 ev ile bir camiye sıçrayan yangında evleri zarar gören vatandaşlar için Türk Kızılay'ın yardımları sürüyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirten Tavil, "Son yangında ne yazık ki 26 kişi evsiz kaldı. Kızılay olarak bölgeye giderek yangınzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında üzerimize düşeni yaptık. Üç öğün sıcak yemek ve diğer ihtiyaçları konusunda Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu." dedi.

Yangınan zarar gören vatandaşların evlerinden hiçbir şey almadan çıktığını hatırlatan Tavil, "Akşam saatlerinde ve bir anda büyüyen bir yangın olduğu için insanlar neredeyse çoraplarını bile giymeden dışarı çıkmışlar. Mevsim dolayısıyla hava şartlarının zorluğu ortada. Biz de kışlık kıyafet noktasında yardımda bulunduk. 26 kişiye kışlık mont, bot, pantolon ve kıyafet verildi. Anne ve çocukların ihtiyaçları karşılandı. 1,5 yaşında ve 8-10 yaşlarında çocuklar vardı. Hepsinin ihtiyaçları karşılandı." diye konuştu.

Köyde yaşayan gençlerden birinin üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Tavil, "O kardeşimize de üniversite hazırlık kitapları hediye ettik." ifadesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Uzmanlardan açıklama
Ekonomi

Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Uzmanlardan açıklama

Düşmeye başlayan altın fiyatları için uzmanlardan açıklamalar geldi.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay