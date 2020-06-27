Türk Kızılaydan Uganda'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

KAMPALA (AA) - Türk Kızılay, Uganda Kızılhaç Derneğine saha ekipmanları yardımında bulundu.



Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye'den gelen kişisel koruyucu malzemeleri, başkent Kampala'da Uganda Kızılhaç Derneği Genel Sekreteri Robert Kwetsiga'ya teslim etti.



Büyükelçi Alp, bu malzemelerin, Uganda Kızılhaç Derneğinin Uganda'yı Kovid-19'dan korumak için yaptığı önemli çalışmalara mütevazı bir katkı olduğunu belirtti.



Uganda Kızılhaç Derneği Genel Sekreteri Kwetsiga ise Türk Kızılaydan gelen yardımlardan dolayı şükranlarını sunarak "Kovid-19'a karşı önerilen güvenlik standartlarına uymadan işimizi yapamayız. Bu cömert bağışları Türk halkından aldığım için mutluyum."



833 Kovid-19 vakasının görüldüğü Uganda'da, iyileşen sayısı 761 olarak kayda geçti. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

