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Aktüel Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım
Aktüel

Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:44:45 -
Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım

ORDU (AA) - Türk Kızılayın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi için İstanbul'dan yola çıkan ve Ordu'ya ulaşan 11 insani yardım tırı için uğurlama töreni düzenlendi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarının artması sonrası Türk Kızılay, Azerbaycan'a insanı yardım malzemeleri gönderdi. Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için İstanbul'dan hareket eden yardım konvoyu Ordu'ya ulaştı.

Şehir merkezi girişinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile karşılanan konvoy, daha sonra Karşıyaka Mahallesi'ndeki kamyon garajına geldi.

Ordulu bir grup çocuk, Azerbaycan'daki akranlarına ulaştırılmak üzere ekiplere oyuncak ve kıyafetlerin yer aldığı paketleri teslim etti.

Konvoy, burada dua edilmesinin ardından Azerbaycan'a doğru tekrar yola çıktı.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, gazetecilere, Türk Kızılay'ın 140'a yakın ülkeye yardımlarını ulaştırdığını belirterek 80 milyonun emanetinin de bu tırlarla Azerbaycan'a gideceğini söyledi.

Yardım tırlarını dolduran bağışçılara teşekkür eden Kısacık, "Azerbaycan başka bir devlet değil, bizim kardeş ülkemiz. Bu nedenle onlara zafer diliyoruz. İnsani yardımımız bundan sonra da devam edecektir." dedi.

Kısacık, tırlarda kışlık kıyafet, hijyen kiti, battaniye, çadır, yatak ile mutfak seti gibi yardım malzemelerinin bulunduğunu kaydetti.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Kısacık, "Genel Başkanımız, bütün Kızılay ekibimiz şu anda İzmir'de. Orada bir kriz masası kurduk. Beslenme, gıda yardımı koordinasyonunu Kızılay olarak sağlıyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz oradalar, ben de Kızılay Genel Başkanımız adına Ordu'dayım." diye konuştu.

Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise kardeş Azerbaycan halkına gönderilmek üzere yola çıkan yardım tırlarını Ordulularla karşıladıklarını, dualar ve hediyelerle de uğurladıklarını söyledi.

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