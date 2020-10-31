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Aktüel Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım
Aktüel

Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:21:56 -
Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım

SAMSUN (AA) - Türk Kızılayın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi için İstanbul'dan yola çıkan ve Samsun'a ulaşan 11 insani yardım tırı için uğurlama töreni düzenlendi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarının artması sonrası Türk Kızılay, Azerbaycan'a insanı yardım malzemeleri gönderdi.

11 insani yardım tırı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için İstanbul'dan yola çıktı.

Samsun'a ulaşan tırlar, Büyük Cami önünde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile karşılandı. Burada dua edilmesinin ardından tırlar, Azerbaycan'a doğru hareket etti.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Bulut, basın mensuplarına, Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla gönderilen tırlarda gıda ürünleri, kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye, cerrahi maske ve hijyen malzemeleri bulunduğunu söyledi.

Kızılayın savaşın en büyük mağdurlarından çocukları da unutmadığına işaret eden Bulut, bu nedenle yardım tırlarının içine oyuncak da koyduklarını dile getirdi.

Kardeşlik vazifesi gereği geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaçların Türk milleti tarafından toplandığını belirten Bulut, "Türk Kızılay aracılığıyla gönderilmek istenen yardımları Azerbaycan'a gönderdik. Bu yardımlar devam edecek ama temennimiz kardeş Azerbaycan'ın bir an önce işgal edilen topraklarının özgürlüğe kavuşması, insanların huzur içinde yaşamasıdır." dedi.


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