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Aktüel Türk Kızılay'dan 500 muhtaç Afgan aileye gıda yardımı
Aktüel

Türk Kızılay'dan 500 muhtaç Afgan aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan’ın başkenti Kabil’de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:01:00 -
Türk Kızılay'dan 500 muhtaç Afgan aileye gıda yardımı

Afgan Kızılayı yerleşkesinde düzenlenen törene, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Mevlevi Nureddin Turabi katıldı. Törenin ardından 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Her aileye, 5 kilogram sıvı yağ, birer battaniye ve kıyafet ile bakliyat, şeker, çay, makarna, salça gibi ürünleri içeren 36 kilogramlık gıda kolileri dağıtıldı. Törenle Türkiye’den Afganistan’a insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunma hedefiyle gönderilen 4 “İyilik Treni”nin getirdiği malzemelerin tüm dağıtımı da tamamlandı. Turabi, yardımlardan dolayı Türkiye ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

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