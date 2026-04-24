Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Meğer kanseri engelliyormuş!

HERKES KULLANMALI MI? UZMANLARDAN "DOKTOR" UYARISI Şu an dünya genelinde prostat, meme ve mide kanseri gibi diğer türler üzerinde de aspirinin etkilerini test eden 11 bin kişilik devasa klinik deneyler yürütülüyor. Araştırmacılar, bu deneylerin sonuçlarının da olumlu gelmesi halinde kanser tedavisinde yeni bir çağın başlayabileceğine inanıyor. Ancak uzmanlar kritik bir uyarıda bulunuyor: Herkes kanserden korunmak için aspirin yutmaya başlamamalı. Aspirin; hazımsızlık, mide ülseri, iç kanama ve hatta beyin kanaması gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Prof. Dr. Martling, "Aspirini bir kanser popülasyonuna vermek başka bir şeydir, ancak sağlıklı bir popülasyona onlara zarar verebilecek bir şeyi sunmak bambaşka bir şeydir" diyerek, ilacın sadece doktor kontrolünde ve belirli risk gruplarında kullanılması gerektiğinin altını çiziyor./ kaynak: akşam