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Aktüel Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı
Aktüel

Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:57:00 -
Türk Kızılay Sudan'da sel mağdurlarına gıda yardımı dağıttı

HARTUM (AA) - Türk Kızılay, Sudan'da yağmur mevsimindeki sellerden etkilenen ailelere insani yardımlarını sürdürüyor.

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı iş birliğinde başkent Hartum'a bağlı Halfaya ilçesinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlarda evleri yıkılan ve çadırlarda yaşayan ailelere 300 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, sel mağdurlarına destek amacıyla Türkiye'deki partner kuruluşlardan Ataa Derneğinin bağışladığı 2 bin gıda kolisinin 300 adetlik ilk kısmını bugün başkent Hartum'da selin etkilediği bölgelerden Halfaya'daki ailelere teslim ettiklerini, ilerleyen günlerde de yardımların devam edeceğini belirtti.

Ülkede üzerinden aylar geçse de selin etkileri hala sürüyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu 138 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelirken afette 56 kişi de yaralanmıştı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.


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