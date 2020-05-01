Türk Kızılay, Sudan'da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

HARTUM (AA) - Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da bedensel ve görme engelliler ile ihtiyaç sahiplerine 950 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un Bahri bölgesinde, dün, görme engelli 200, Cebeli Evliya bölgesinde de 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Bugün de başkentin Bahri bölgesinde bedensel engelli ailelere 100, sokak çocuklarının kaldığı bir merkezin mutfağına 50 gıda kolisi ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, Umdurman kentinde de hayırseverlerin gıda kolisi bağışlarını 300 aileye teslim ettiklerini kaydetti.

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyor.



Öte yandan Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında olduğu 10'dan fazla yardım kuruluşu, ramazanda Sudan'da 20 binin üzerinde gıda kolisi dağıtarak binlerce kişinin yüzünü güldürecek.



