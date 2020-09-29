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Aktüel Türk Kızılay, Senegal'de sel mağdurlarına yardım ulaştırdı
Aktüel

Türk Kızılay, Senegal'de sel mağdurlarına yardım ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:13:52 -
Türk Kızılay, Senegal'de sel mağdurlarına yardım ulaştırdı

DAKAR (AA) - Türk Kızılay, Senegal'de sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik malzemeleri ve çocuk bakım kiti dağıttı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, Senegal Kızılhaçı organizasyonuyla, Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan ve ay başında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kalan Keur Massar banliyösünde dağıtım yaptı.

Türk Kızılay'ın temin ettiği 181 temizlik ve 77 kadın ve çocuk bakım kiti, sel nedeniyle yerinden olan 181 aile ile 77 kadın ve çocuğun kaldığı çadır kentte dağıtıldı.

Senegal Kızılhaçı Keur Massar Yerel Komitesiyle dağıtımı yapan Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, delegasyon ofisinin açıldığı 21 Temmuz'dan bu yana ülkedeki insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Kaya, "Senegal Kızılhaçı ile yaptığımız değerlendirmelere istinaden bölgedeki tek Kızılay delegasyonu ve sahaya çıkan ilk ulusal dernek olarak hafta boyunca çalışmalarımızı devam ettirerek insan ıstırabını azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk Kızılay, cumaya kadar selden etkilenen Dakar, Thies, Fatick, Keur Massar ve Pikine'de toplamda 1000 temizlik ve 300 kadın ve çocuk bakım kiti dağıtacak.

Temizlik kitinde, çamaşır suyu, deterjan, sıvı ve kalıp sabun, havlu ve bulaşık deterjanı bulunurken, kadın çocuk bakım kitinde de kadın pedi, diş fırçası, diş macunu, havlu, şampuan ve sabun yer alıyor.

- 6 kişi yaşamını yitirmişti

Senegal'de eylülün ilk haftası etkili olan aşırı yağışlarda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkent Dakar, Rufisque, Kaolack, Diourbel, Thies, Saint-Louis ve Louga kentleri ve banliyölerinde birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

Dakar'ın banliyösü Keur Massar'da ise sel felaketinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen hala bazı bölgelerin hala sular altında olduğu görüldü.

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