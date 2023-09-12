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Gündem Türk Kızılay, sel felaketi sonrası Libya'da
Gündem

Türk Kızılay, sel felaketi sonrası Libya'da

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:15:00 -
Türk Kızılay, sel felaketi sonrası Libya'da

Belirlenen acil ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan Türk Kızılay hazırladığı insani yardım malzemelerini kargo uçağına yükleyerek Libya’ya ulaştırdı.

Libya’daki büyük sel felaketi sonrası Türk Kızılay, bölgede yardım çalışmalarına başladığını duyurdu. İlk etapta bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye ulaştırıldı.

Belirlenen acil ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan Türk Kızılay hazırladığı insani yardım malzemelerini kargo uçağına yükleyerek Libya’ya ulaştırdı. Askeri kargo uçağıyla Libya’ya ulaşan 6 kişilik ekip, selzedelere yönelik gerçekleştirilecek yardım faaliyetleri kapsamında ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve hijyen kolisinden oluşan acil insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı. 

Libya Kızılayı ile irtibat halinde yardım çalışmalarını gerçekleştirecek olan Türk Kızılay, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.  

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