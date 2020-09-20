Türk Kızılay, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam ediyor

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, KKTC'de 2018 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Ofisi'nin kurulmasının ardından Türk Kızılayı'nın ülkedeki faaliyetleri hız kazandı.

Kızılay, KKTC'deki ana faaliyeti olan kan gönüllülerini toplamanın yanı sıra eğitim, gıda yardımı, sağlık, kültür ve sanat gibi alanlarda da Kıbrıslı Türklere destek olmuştur.

Türk Kızılayı, çalışmalarının çoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte yürütmüştür.

Gönüllü Kan Bağışçısı Alım çalışması kapsamında, Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'na uzman desteğinin yanı sıra tıbbi ve maddi destek vererek, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmak üzere iki otobüs bağışladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın KKTC'de kurulmasının ardından kan bağışçılarının sayısı önemli ölçüde arttı ve bu dönemde toplam bağışçı sayısı 17.766 kişiye ulaştı.

Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak için konserler ve etkinlikler düzenlendi. Geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu üyesi 50 ülkenin liderlerinin katıldığı "2. Kıbrıs Dostları Buluşması" nı düzenledi.

Türk Kızılayı, 2018-2019 döneminde KKTC genelinde gıda yardım faaliyetlerini sürdürürken, bu süreçte 2 bin kişiye gıda paketi dağıtıldı.

KKTC'deki diğer kurumlara desteğini eksik etmeyen Türk Kızılayı, Kıbrıs Türk Yeşilay YEDAM Merkezi'nin kurulmasına destek verdi.

Çocuk Esirgeme Kurumu'na bakım, yenileme ve eğitim materyalleri sağlayan Türk Kızılayı, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin sosyal kulüplerine de katkı sağladı.

Türk Kızılay, 2018'de ramazan ayında verilen iftarlara destek olurken 5 bin çocuğa oyuncak dağıttı.

Aynı yıl Kurban Bayramı'nda 133 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılayı, KKTC'deki eğitim ve kültür faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile işbirliği içinde etkin çalışmalar yürütmüştür.

Bu süreçte öğrenciler tarafından eğitim amaçlı gezilere götürülen çok sayıda genç, Kızılay kamplarında konuk edildi. 56 okulda öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi.

Türk Kızılayı, KKTC'de birçok kültürel etkinliğe de destek verdi ve Rafadan Taifa Tiyatrosu'nun performansıyla yaklaşık 6 bin öğrenciyi bir araya getirdi.

15 bin çocuğun katıldığı iyilik festivali, KKTC'nin en çok katıldığı etkinliklerden biri oldu.

Yardım kampanyalarında birçok STK ile işbirliği yaparak sağlık, çevre ve spor alanlarında projeler hayata geçirildi.

2018 yılında yaşanan sel felaketlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'na battaniye, yorgan ve hijyen setlerinin yanı sıra 300 bin lira gıda yardımı sağlayan Türk Kızılayı, 700 çocuğa da kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs'ta Türk Kızılayı'nın altyapı ve projelerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur.

Katkıda bulunan projeler şunlardır: düzenli ve gönüllü kan bağışçıları işe almak, 23 Nisan etkinlikleri için malzeme satın almak, Ramazan ayında 600 çocuğa kıyafet sağlamak, Lefkoşa surları çevresinde yaşayan gençlere futbol okulu projeleri için malzeme sağlamak, 500 çocuk için giysi ve Kurban Bayramı tatilinde 2500 çocuğa oyuncak temin edildi.

Türk Kızılayı 2020 yılında adada faaliyetlerine devam ediyor

Türk Kızılayı Derneği bu yıl KKTC'de faaliyetlerine devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla hibe verildi.

KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliği ile başlatılan proje kapsamında okullara ilk yardım çantası ve malzemeleri temin edildi.

Bu vesileyle ziyaret edilen okullarda yüz yüze ve online ilk yardım ve Kızılay farkındalık eğitimleri başlamış olup, KKTC'de 57 okulda 36.746 öğrenci ile bu proje yürütülmektedir.

Türk Kızılayı, yeni koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında Kıbrıslı Türkleri destekledi.

Bu süreçte Türk Kızılayı KKTC'de 65 yaş üstü vatandaşlara toplam 30.240 hijyen kiti dağıttı.

Öte yandan 2 bin gıda kolisi dağıtıldı