  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı
Aktüel

Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş: - "Depremden bugüne kadar bölgede 750 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Bunun 250 binden fazlasını Türk Kızılay olarak biz üstlendik. İlk günlerde 49 noktada hizmet verirken şimdi ise 20 noktada vatandaşlarımıza ikram araçlarımızla sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz" - "Depremin yaşandığı günden bu yana 2 binden fazla kişi Türk Kızılay gönüllüsü olmak için başvurdu. Günde ortalama 400 ila 750 gönüllü bize alanda destek veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:07:48 -
Türk Kızılay, İzmir'de 250 bin kişilik yemek dağıttı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - HAYDAR TOPRAKÇI - Türk Kızılay, depremin hemen ardından İzmir'de kurduğu aşeviyle depremzedelere yaklaşık 250 bin kişilik yemek dağıttı.

İzmir'deki depremin ardından seferber olan Türk Kızılay, İzmir'in Buca ilçesindeki Afet Yönetim Merkezi'nin bahçesinde, depremden yaklaşık 3 saat sonra aşevi kurdu.

Depremzedelere her öğün 3 çeşit yemek çıkaran Türk Kızılay, 20 noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Beslenme uzmanlarının denetiminde hazırlanan yemekler, gönüllüler tarafından dağıtılıyor.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir depreminin hemen ardından Genel Başkanlık binasında toplantı yaptıklarını, depremden 7 dakika sonra da enkaz alanlarına gitmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Depremden 21 dakika sonra Türk Kızılay ekiplerinin Ankara'dan İzmir'e yola çıktığını hatırlatan Alataş, şunları kaydetti:

"Hazırlanan Afet Eylem Planı'nda Türk Kızılay olarak bize, beslenme ana çözüm ortağı görevi verildi. Depremden bugüne kadar bölgede 750 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Bunun 250 binden fazlasını Türk Kızılay olarak biz üstlendik. İlk günlerde 49 noktada hizmet verirken, şimdi ise 20 noktada vatandaşlarımıza ikram araçlarımızla sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Çadırlarda belirlenen 15 çölyak hastası için glütensiz yemek servisi yapıyoruz. Bu hizmetimiz depremzedelerin konteyner kente geçmesine kadar devam edecek."

Alataş, deprem bölgelerinde yemeğin çok önemli olduğunu, depremzedelere en kaliteli ve hijyenik yemeği sunabilmek için ekiplerin 24 saat aşevinde görev yaptığını aktardı.

- İzmir gönüllü oldu

İzmirlilerin bu süreçte kendilerine çok büyük destek verdiğini anlatan Alataş, "Depremin yaşandığı günden bu yana 2 binden fazla kişi Türk Kızılay gönüllüsü olmak için bize başvurdu. Günde ortalama 400 ila 750 gönüllü bize alanda destek veriyor. Bunun dışında kent insanı bize bireysel bağışlarda bulundu. İzmir halkına çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel dayanışma örneği gösterdi." diye konuştu.

Alataş, yemek dağıtımın dışında depremden olumsuz etkilenen 1500 kişiye psikolojik destek verdiklerini de kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar
Dünya

3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin yayınladığı 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu b..
Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan “beceremedik” itirafı! Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretemedikleri için halk tarafından iktidara layık görülmeyen CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay