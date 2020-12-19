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Aktüel Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Aktüel

Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:41:45 -
Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

ORDU (AA) - Türk Kızılay Ordu Şubesi gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Şubeye bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmada zorluk yaşayan sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdi.

Gönüllüler, şehrin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı.

Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, AA muhabirine, Genç Kızılay gönüllülerinin çok anlamlı bir çalışma yaptığını söyledi.

Gençlerin, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak beslenmelerine yardımcı olduklarını belirten Enginyurt, herkese sokak hayvanları için uygun yerlere yem bırakmaları çağrısında bulundu.

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