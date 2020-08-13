Türk Kızılay bağışçılardan kan bekliyor

SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, kan bağışlarının azalarak devam etmesinin, ilerleyen günlerde sağlık kuruluşlarındaki hastaların tedavilerinde aksamalara yol açacağı belirtildi.

Kan bağışı çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki sağlık kuruluşlarının kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 350 ünite kan bağışı alınması gerekiyor. Şu an günlük 200 ünite bağış gerçekleşiyor. Bu süreçte azalan kan ve kök hücre bağışlarının artırılması için kamu ile sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikaların kan bağışçısı kazanım çalışmalarımıza desteklerinin, vatandaşlarımızın da kan bağışına duyarlılıklarının artmasını talep ediyoruz."

Açıklamada, 18-65 yaş arası, 50 kilogramın üzerinde tüm vatandaşların, resmi kimlik belgeleriyle, uygun vakitlerinde kan bağışı noktalarına gelebileceği belirtildi.

Vatandaşların 168 Çağrı Merkezini arayarak veya "www.kanver.org" adresini ziyaret edip "Kan Bağışı Noktaları" kısmına tıklayarak gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılayın en önemli önceliği kan bağışçılarımızın, kan alıcılarının ve çalışanlarının güvenliğidir. Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı kontrollü şekilde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bugünlerde insanlarımız tam kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemeli. Kan bağışı güvenli bir süreçtir. Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, uygunluk şartlarını karşılayanlardan kan bağışı kabul etmektedir. Türk Kızılay bu süreçte de kan bağışı kabul noktalarında tüm hijyen tedbirlerini alarak hem personelinin hem de halk sağlığı için gerekli tedbirleri hayata geçirmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin verilmeden bağışçı adayları sırayla içeri alınmakta, koronavirüs açısından risk taşıyan bağışçılar, bağış alanlarına alınmamaktadır."