Türk Kızılay, atıl fabrikayı barınma sistemleri üreten tesise dönüştürecek

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ve arazisinde, Türk Kızılay tarafından 100 milyon liralık yatırımla kurulacak tesiste barınma sistemleri üretilecek.

Malatya'da Sümer Holding AŞ'ye ait olan ve yıllardır atıl halde bulunan fabrika ve arazisi, Türk Kızılay tarafından Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülecek.

Fabrikayı ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Türk Kızılay, 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Barınma Sistemleri Fabrikası'nın temelini attı.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte atıl durumda bulunan eski fabrikayı, kuracakları Barınma Sistemleri Fabrikası ile ekonomiye kazandıracaklarını söyledi.

- "Ekimin sonu gibi inşaatı bitirmeyi planlıyoruz"

Barınma Sistemleri Fabrikasının temeli için yaklaşık bir ay önce çalışma başlattıklarını hatırlatan Yalçın, "Temel çalışmalarımız başladı, çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Burayı ülke ekonomisine katkı sunması için hızlıca bitirmeyi planlıyoruz. Ekimin sonu gibi inşaat çalışmalarımız bitecek. 2021'in ocak ve şubat aylarında ilk malzemelerimizi üretebileceğimiz ve satışa sunabileceğimiz fabrika yatırımında bulunuyoruz. " diye konuştu.

Fabrikanın yaklaşık 30 yılı aşkın süredir kentte ne olacağı belli olmayan bir kangren haline dönüştüğünü belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle bu alan Türk Kızılaya tahsis edildi. Yıl sonunda bu alandaki yatırımımız bitmiş olacak. 2021 başı itibarıyla biz buradan Türkiye'ye, Malatya'ya ürün kazandırmaya, belki de dünyaya ihraç etmeye başlayacağız. Şu an yatırım için 100 milyon liralık bütçe ayırmış durumdayız. Burada sadece konteyner üretmeyeceğiz. İnsanlar burayı sadece afet zamanında üretim yapılacak yer olarak düşünüyor ancak sadece afet üzerine bir çalışmamız yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hızlı şekilde kurulumlar yapabileceğiz"

Modern yapı malzemeleri üreteceklerine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Yarı çelik, Ar-Ge'sini gerçekleştirdiğimiz bazı ürünleri de birleştirerek, çok farklı, dünyada belki yeni yeni uygulanmaya başlayacak ürünler üreteceğiz. Okul, konut, yazlık tarzı, yarı çelik çok güzel yapılar üreteceğiz. Bu yapılarla hem devletin ilgili alanlarında kullanılmak üzere hem de afet olması durumunda burada bir stok alanımız olacak. Hızlı bir şekilde kurulumlar yapabileceğimiz yapıları buradan sağlayacağız. Dünyanın farklı noktalarında bilhassa Afrika'da farklı projelerde değerlendirebileceğimiz yapı malzemelerini, Malatya'nın da kayısı dışında bir ihracatının olacağı ürünleri imal edeceğiz."

Yalçın, 52 bin metrekare kapalı alana sahip eski fabrika alanını da lojistik merkezi olarak değerlendireceklerini sözlerine ekledi.