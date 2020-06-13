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Aktüel

Türk Kızılay, Aden'de 1141 gıda kolisi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 23:28:08 -
Türk Kızılay, Aden'de 1141 gıda kolisi dağıttı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'de yoksul ve göçmen ailelere yönelik başlattığı ve 3 ili kapsayan kampanyanın son ayağı olan Aden'de, 1141 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İyilik Derneğinin de desteğiyle başlattıkları kampanya kapsamında bugün Aden'de 1141 gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Aydın, bugünkü dağıtımın ardından Aden, Taiz ve Ebyen illerinde toplam 4 bini aşkın gıda kolisi dağıtım kampanyasının sona erdiğini söyledi.

Aydın, önceki günlerde Ebyen'de 2 bin ve Taiz'de de 1000 gıda kolisi dağıttıklarını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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