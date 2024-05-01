Türk Kızılay, Adana’da kan bağışı kampanyası

Adana Valiliği himayesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi ve İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirildi. İlkokul öğrencilerinin halk oyunu gösterisi sunduğu programda, vatandaşların yanı sıra kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi kan bağışında bulundu.

Bir can kurtarmak insanlığı kurtarmakla eş değer

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, şöyle konuştu: “Kan bağışında bulunmak başka bir insanı hayata bağlarken, kan veren kişinin de kan hücrelerinin yenilendiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre kan vermenin stresi azaltmak uyku durumunun stabilizasyonunu sağlamak, baş ağrısını azaltmak, fiziksel sağlığa katkıda bulunmak gibi faydaları olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan bir can kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eş değer gören bir heyetin temsilcileri olarak yapacağınız kan bağışları sayesinde birçok insanın hayata tutunmasına vesile olacak. Aramızdaki sevgi, muhabbet ve kardeşlik için birbirimize kan veriyoruz. Bu tür etkinliklerin toplumumuzdaki düzenli kan bağışlama bilincini artıracağını, iyilik tohumunu diri tutacağına inanmaktayım.”