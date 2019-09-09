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Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da elma güzeli seçildi

Almanya’da düzenlenen elma güzeli yarışmasında 22 yaşındaki Türk kızı Melis Bilici elma güzeli seçildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da elma güzeli seçildi

Almanya’da düzenlenen elma güzeli yarışmasında 22 yaşındaki Türk kızı Melis Bilici elma güzeli seçildi.


Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gladbeck şehrinde düzenlenen geleneksel elma güzeli yarışmasında, Türk kızı Melis Bilici (22) elma güzeli seçildi. Her yıl düzenlenen elma güzeli yarışmasına Almanların yanı sıra Türkler de katılıyor. Yüz yıllık bir tarihe sahip şehirde çok sayıda Türk yaşıyor. Bu yıl düzenlenen elma güzeli yarışmasını kazanan Melis Bilici, bunu beklemediğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti.


Melis Bilici, elma güzeli tacını Belediye Başkanı Ulrich Roland’dan aldı. Başkan Roland, şehirde yabancıların uyum içerisinde yaşadığını ifade ederek, yabancı kökenli birinin elma güzeli seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Roland, aynı zamanda Gladbeck ve Alanya’nın kardeş şehir olduğuna vurgu yaparak, Türkleri çok sevdiğini söyledi.


Elma güzeli yarışması, 1946 yılından beri her yıl eylül ayında gerçekleştiriliyor. Yarışmada adaylar, özel bir jüri tarafından değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
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