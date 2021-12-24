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Gündem Türk karasularında petrol aramak için harekete geçtiler! Resmen başvurdular
Gündem

Türk karasularında petrol aramak için harekete geçtiler! Resmen başvurdular

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, Ege Denizi'nde 11 petrol arama ruhsatı için resmi başvuruyu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 10:07:00 -
Türk karasularında petrol aramak için harekete geçtiler! Resmen başvurdular

Ege Denizi'nde Türk karasularında 11 petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunuldu.

 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, Ege Denizi'nde Türk karasuları içinde çok sayıda paftada 11 adet petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ait ilanlarda, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin Ege Denizi'nde çok sayıda paftada 11 petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu belirtildi.

TPAO'ya ruhsat verildi

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir MAPEG ilanında, Türkiye Petrolleri AO'ya Mersin bölgesinde 15,579 hektar yüzölçümlü AR/TPO/D/P32-a3 pafta numaralı bölgede 8 yıl süreli deniz petrol arama ruhsatı verildiği belirtildi.

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