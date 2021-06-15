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Gündem Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Gündem

Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 02:27:00 -
Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'de, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede sığınmacılar bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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