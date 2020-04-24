Türk kahvesi kalbe zararlı mı?

İsveç Gothenburg Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kahvelerin sağlığa olan etkilerini tespit etmek üzere yaptıkları araştırmalar sonucu, Türk kahvesinin kalp hastalıkları riskini arttırdığını ortaya çıkardı. 'European Journal of Preventive Cardiology' adlı bir bilim dergisinde yayınlanan araştırma, 508 bin kişinin katılımıyla, 20 ile 79 yaş arasındaki Norveçli kadın ve erkekler üzerinde gerçekleştirildi.

"Filtre kahve sağlığa faydalı"

20 yılı aşkın bir süredir yürütülen söz konusu araştırma ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Kamu Sağlığı ve Toplum Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Dag Thelle, Türk kahvesinin kolestrol maddeler içerdiğini, bu nedenle filtre kahvenin sağlığa daha faydalı olabileceğini söyledi.

Thelle, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az. Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor."