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Gündem Türk kadınlarına bel altı hakaret eden Ümit Özdağ'a Azerbaycan Türklerinden 'tam isabet' tepki!
Gündem

Türk kadınlarına bel altı hakaret eden Ümit Özdağ'a Azerbaycan Türklerinden 'tam isabet' tepki!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 20:29:00 - 2023-08-30 21:43:05
Türk kadınlarına bel altı hakaret eden Ümit Özdağ'a Azerbaycan Türklerinden 'tam isabet' tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Türk kadınına bel altı ifadelerle hakarette bulundu.

Özdağ katıldığı bir programda yaptığı konuşmasıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Irkçı Özdağ, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın arkadaşlar bir alman yüzbaşı bana; 'siz Türkler fena değilsiniz, mesela ben bir Türk kadınıyla yatmayı kabul edebilirim' dedi. Bu bana yapılmış bir iltifattı, tamam, yani siz maymundan iyisiniz diyor"

Özdağ'ın bu çirkin sözlerine Azerbaycan Türkleri de sert ifadelerle tepki gösterdi.

İzzeddin Keykavus adlı Twitter hesabının yaptığı paylaşımsa "tam isabet" şeklinde yorumlandı.
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