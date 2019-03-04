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Türk Kadınlar Derneği şube binasını soydular

Türk Kadınlar Derneği'nin Iğdır Şubesi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Derneğin kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, masaüstü bilgisayar, klavye, laptop, kıyafetler, demir ayaklı çelenk ile klima borularını alarak kaçtı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:24
Türk Kadınlar Derneği şube binasını soydular

Türk Kadınlar Derneği'nin Iğdır Şubesi'ne giren hırsızlar, dernekte bulunan masaüstü bilgisayar, klavye, laptop, kıyafetler, demir ayaklı çelenk ile klima borularını alarak kaçtı.

Olay dün gece Cumhuriyet Caddesi'ndeki Karasu İş Merkezi'nde meydana geldi. Dün gece yarısı iş merkezine giren hırsızlar, ikinci kattaki Türk Kadınlar Derneği'nin kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar, dernekte bulunan masaüstü bilgisayar, klavye, laptop, demir ayaklı çelenk ile klima borularını alarak, kaçtı.



Olay hakkında açıklama yapan Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şube Başkanı Sabiha Sever, "Dernek binamızı kimliği belirsiz kişiler soymuş. Şikayetçi olduk. Polisler gerekli incelemeyi yaptı. İnşallah kısa sürede yakalanır. İhtiyaç sahipleri için aldığımız kıyafetler ve bilgisayarımızı da götürmüşler. Klimanın bakır borularını da yakarak almışlar. Allah'tan yangın çıkmamış" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:24
  1. Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şubesi
  2. Hırsızlık
  3. soygun

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